***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri14.681,65 % 0,00552716Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00004539Bağımsız Denetim Ücreti941,34 % 0,00035438Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.088,28 % 0,00869198Fon Yönetim Ücreti956.258,08 % 0,36Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.988,04 % 0,0011249Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00011Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.815,97 % 0,00218952TOPLAM GİDERLER1.004.186,13 % 0,37804335DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ265.627.243,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923114BIST