***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri139.058,34 % 0,00537824Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.155,86 % 0,00008338Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri155.257,61 % 0,00600477Fon Yönetim Ücreti6.981.045,17 % 0,27Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10.018,78 % 0,00038749Gecelik Ters Repo Komisyonu828.305,26 % 0,03203566Vadeli Ters Repo Komisyonu250.027,95 % 0,00967012Borsa Para Piyasası Komisyonu52.637,91 % 0,00203583Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,0000113Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.751,72 % 0,00029981TOPLAM GİDERLER8.426.550,8 % 0,3259066DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.585.572.280,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923115BIST