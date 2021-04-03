***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri30.409,38 % 0,00442752Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00001755Bağımsız Denetim Ücreti924,52 % 0,00013461Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.957,17 % 0,00305131Fon Yönetim Ücreti169.352,77 % 0,02465729Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu82.368,44 % 0,01199262Vadeli Ters Repo Komisyonu64.769,59 % 0,00943027Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00004254Türev Araçlar Komisyonu50.001,37 % 0,00728006Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.937,4 % 0,00057327TOPLAM GİDERLER423.133,41 % 0,06160705DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ686.826.246,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923116BIST