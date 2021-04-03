***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri63,24 % 0,00428422Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00816807Bağımsız Denetim Ücreti254,04 % 0,01721006Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri138,54 % 0,00938546Fon Yönetim Ücreti5.094,82 % 0,34515101Hisse Senedi Komisyonu232,53 % 0,01575286Tahvil Bono Komisyonu24,69 % 0,00167264Gecelik Ters Repo Komisyonu172,8 % 0,01170642Vadeli Ters Repo Komisyonu76,02 % 0,00515001Borsa Para Piyasası Komisyonu267,08 % 0,01809346Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,01979523Türev Araçlar Komisyonu1.016,82 % 0,06888496Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.471 % 0,16739907TOPLAM GİDERLER10.224,35 % 0,69265347DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.476.113,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923118BIST