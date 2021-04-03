***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri351,76 % 0,00649643Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri908,07 % 0,01677056Bağımsız Denetim Ücreti774,59 % 0,0143054Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri307,33 % 0,00567588Fon Yönetim Ücreti18.688,72 % 0,34514986Hisse Senedi Komisyonu69,41 % 0,00128189Tahvil Bono Komisyonu69,83 % 0,00128965Gecelik Ters Repo Komisyonu1.392,79 % 0,02572254Vadeli Ters Repo Komisyonu441 % 0,00814454Borsa Para Piyasası Komisyonu716,93 % 0,01324052Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00539645Türev Araçlar Komisyonu787,26 % 0,01453939Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.514,92 % 0,06491478TOPLAM GİDERLER28.314,81 % 0,52292788DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.414.668,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923119BIST