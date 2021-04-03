***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.144,25 % 0,00423473Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00016239Bağımsız Denetim Ücreti507,79 % 0,0006839Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.651,9 % 0,00222481Fon Yönetim Ücreti45.767,94 % 0,06164102Hisse Senedi Komisyonu2.241,18 % 0,00301846Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu457,6 % 0,0006163Vadeli Ters Repo Komisyonu173,93 % 0,00023425Borsa Para Piyasası Komisyonu5.242,37 % 0,00706051Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00039354Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.910,83 % 0,00257354TOPLAM GİDERLER61.510,56 % 0,08284345DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ74.249.156,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923120BIST