***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.710,51 % 0,00632377Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00020549Bağımsız Denetim Ücreti507,79 % 0,00086542Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.756,74 % 0,00299399Fon Yönetim Ücreti36.168,21 % 0,06164101Hisse Senedi Komisyonu7.557,27 % 0,01287976Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu216,5 % 0,00036898Vadeli Ters Repo Komisyonu97,08 % 0,00016545Borsa Para Piyasası Komisyonu353,1 % 0,00060178Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00049799Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.026,74 % 0,00345415TOPLAM GİDERLER52.806,71 % 0,0899978DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.675.559,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923121BIST