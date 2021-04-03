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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

03.04.2021 20:50



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.535,79 % 0,00750243
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00019943
Bağımsız Denetim Ücreti
507,79 % 0,00083991
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.390,68 % 0,00891646
Fon Yönetim Ücreti
217.647,38 % 0,35999998
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.270,63 % 0,00540979
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00048331
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.430,84 % 0,00732884
TOPLAM GİDERLER
236.195,88 % 0,39068016
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
60.457.608,63 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923122


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COSMO 12,32 416.078 % 10,00  
JANTS 827,00 276.938.235 % 9,99  
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Altın Gr. 455 455 4,02  
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Tam 2.970 3.047 2,71  
Yarım 1.436 1.474 1,32  
Çeyrek 720 737 0,66  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 0,00  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,02  
B. Petrol 64,67 64,67 0,04  
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