***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.535,79 % 0,00750243Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00019943Bağımsız Denetim Ücreti507,79 % 0,00083991Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.390,68 % 0,00891646Fon Yönetim Ücreti217.647,38 % 0,35999998Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.270,63 % 0,00540979Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00048331Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.430,84 % 0,00732884TOPLAM GİDERLER236.195,88 % 0,39068016DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.457.608,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923122BIST