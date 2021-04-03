***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.229,97 % 0,00417751Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00022587Bağımsız Denetim Ücreti507,79 % 0,00095127Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.282,69 % 0,00240292Fon Yönetim Ücreti32.904,2 % 0,06164095Hisse Senedi Komisyonu2.926,13 % 0,00548165Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu414,42 % 0,00077635Vadeli Ters Repo Komisyonu156,25 % 0,00029271Borsa Para Piyasası Komisyonu2.213,89 % 0,00414738Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00054739Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.892,57 % 0,00354544TOPLAM GİDERLER44.940,68 % 0,08418944DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ53.380.425,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923123BIST