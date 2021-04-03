***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri319,74 % 0,00317033Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00119549Bağımsız Denetim Ücreti3.726,7 % 0,03695144Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri363,72 % 0,0036064Fon Yönetim Ücreti6.216,74 % 0,061641Hisse Senedi Komisyonu668,39 % 0,0066273Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00289726Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.023,69 % 0,13904945TOPLAM GİDERLER25.731,75 % 0,25513868DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.085.397,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923124BIST