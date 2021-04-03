***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri321,73 % 0,00309334Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00115924Bağımsız Denetim Ücreti3.726,7 % 0,0358311Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri309,41 % 0,00297488Fon Yönetim Ücreti6.411,1 % 0,0616408Hisse Senedi Komisyonu1.038,61 % 0,00998592Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00280942Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.473,19 % 0,15838478TOPLAM GİDERLER28.693,51 % 0,27587949DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.400.740,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923125BIST