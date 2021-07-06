***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri439.363,41 % 0,01016395Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000279Bağımsız Denetim Ücreti9.867,6 % 0,00022827Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri600.347,34 % 0,01388805Fon Yönetim Ücreti45.380.361,17 % 1,0498Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu53.275,61 % 0,00123244Gecelik Ters Repo Komisyonu609.870 % 0,01410834Vadeli Ters Repo Komisyonu214.467,49 % 0,00496135Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00001908Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.668,15 % 0,00057066TOPLAM GİDERLER47.333.166,24 % 1,09497493DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.322.762.540,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946677BIST