***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.349,5 % 0,01001328Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00089463Bağımsız Denetim Ücreti2.101,2 % 0,01559088Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.368,58 % 0,01015485Fon Yönetim Ücreti93.549,3 % 0,69413482Hisse Senedi Komisyonu1.463,85 % 0,01086175Tahvil Bono Komisyonu20,88 % 0,00015493Gecelik Ters Repo Komisyonu1.956,63 % 0,01451817Vadeli Ters Repo Komisyonu653,02 % 0,0048454Borsa Para Piyasası Komisyonu1.908,32 % 0,01415971Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00612075Türev Araçlar Komisyonu15.965,85 % 0,11846644Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.521,18 % 0,05580708TOPLAM GİDERLER128.803,78 % 0,95572269DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.477.108,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946678BIST