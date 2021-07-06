***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.521,04 % 0,00967163Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00033118Bağımsız Denetim Ücreti3.218,4 % 0,00884033Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.183,71 % 0,00874504Fon Yönetim Ücreti405.919,36 % 1,11498307Hisse Senedi Komisyonu11.353,72 % 0,0311865Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.838,9 % 0,01329154Vadeli Ters Repo Komisyonu2.099,53 % 0,00576701Borsa Para Piyasası Komisyonu645,83 % 0,00177397Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00226584Türev Araçlar Komisyonu231.693,32 % 0,63641736Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.054,65 % 0,01937778TOPLAM GİDERLER674.473,93 % 1,85265126DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.405.876,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946679BIST