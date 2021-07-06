***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.277,78 % 0,00949018Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0002168Bağımsız Denetim Ücreti3.298,8 % 0,0059317Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.669,17 % 0,00839582Fon Yönetim Ücreti551.614,83 % 0,99188003Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu526,69 % 0,00094706Gecelik Ters Repo Komisyonu2.449,58 % 0,00440468Vadeli Ters Repo Komisyonu701,35 % 0,00126112Borsa Para Piyasası Komisyonu473,74 % 0,00085185Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00148328Türev Araçlar Komisyonu5.002,55 % 0,00899528Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.875,02 % 0,01775666TOPLAM GİDERLER584.834,98 % 1,05161447DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.613.059,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946680BIST