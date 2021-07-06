***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 09:29
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
5.277,78 % 0,00949018
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0002168
Bağımsız Denetim Ücreti
3.298,8 % 0,0059317
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.669,17 % 0,00839582
Fon Yönetim Ücreti
551.614,83 % 0,99188003
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
526,69 % 0,00094706
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.449,58 % 0,00440468
Vadeli Ters Repo Komisyonu
701,35 % 0,00126112
Borsa Para Piyasası Komisyonu
473,74 % 0,00085185
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00148328
Türev Araçlar Komisyonu
5.002,55 % 0,00899528
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.875,02 % 0,01775666
TOPLAM GİDERLER
584.834,98 % 1,05161447
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
55.613.059,26 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946680
BIST
11:391.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
11:398,6827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0035
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
11:3910,2717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2965
En Düşük
10,2291
11:39503,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,51
|Açılış
|: 503,46
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler11:39
|TUREX
|10,52
|18.041.053
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.509.462
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,99
|22.287.014
|% 7,70
|
|RODRG
|17,63
|2.449.084
|% 7,04
|
|PEKGY
|1,20
|109.026.721
|% -9,77
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|EUKYO
|7,50
|9.520.551
|% -5,30
|
|DARDL
|14,85
|12.911.532
|% -4,99
|
|SNGYO
|4,73
|28.313.630
|% -4,83
|
|GARAN
|8,71
|496.297.688
|% 1,16
|
|THYAO
|13,86
|237.832.195
|% -0,14
|
|AKBNK
|5,35
|235.313.781
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,24
|203.229.854
|% 0,90
|
|EREGL
|17,86
|195.949.828
|% -0,89
|
|YKBNK
|2,24
|203.229.854
|% 0,90
|
|PEKGY
|1,20
|109.026.721
|% -9,77
|
|GARAN
|8,71
|496.297.688
|% 1,16
|
|GWIND
|3,83
|176.427.413
|% 2,41
|
|AKBNK
|5,35
|235.313.781
|% -0,37
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6804
|8,6827
|% -0,04
|
|Euro
|10,2659
|10,2717
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9253
|11,9851
|% -0,21
|
|Frank
|9,3515
|9,4078
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3055
|2,3171
|% -0,15
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,40
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,17
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,37
|0,05
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|0,67
|