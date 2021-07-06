***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 09:29
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
45.823,5 % 0,00966507
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00002543
Bağımsız Denetim Ücreti
3.487,2 % 0,00073552
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
146.370,41 % 0,03087238
Fon Yönetim Ücreti
2.359.904,6 % 0,49774999
Hisse Senedi Komisyonu
2.695,39 % 0,00056851
Tahvil Bono Komisyonu
356,1 % 0,00007511
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00017399
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.148,89 % 0,00551531
TOPLAM GİDERLER
2.585.731,56 % 0,54538131
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
474.114.440,73 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946681
BIST
11:301.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,91
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
11:308,6795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0067
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
11:3010,2639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0106
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2965
En Düşük
10,2291
11:30504,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,12
|Açılış
|: 504,07
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler11:30
|TUREX
|10,52
|17.981.741
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.426.074
|% 9,57
|
|SELVA
|7,04
|21.677.615
|% 8,47
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|KNFRT
|19,85
|56.765.880
|% 6,32
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|EUKYO
|7,33
|9.200.704
|% -7,45
|
|PEKGY
|1,24
|95.071.100
|% -6,77
|
|SNGYO
|4,73
|27.909.738
|% -4,83
|
|DARDL
|14,91
|12.290.380
|% -4,61
|
|GARAN
|8,71
|471.729.867
|% 1,16
|
|AKBNK
|5,36
|224.995.138
|% -0,19
|
|THYAO
|13,90
|221.687.641
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,24
|198.615.852
|% 0,90
|
|EREGL
|17,84
|186.066.701
|% -1,00
|
|YKBNK
|2,24
|198.615.852
|% 0,90
|
|PEKGY
|1,24
|95.071.100
|% -6,77
|
|GARAN
|8,71
|471.729.867
|% 1,16
|
|GWIND
|3,83
|170.497.604
|% 2,41
|
|AKBNK
|5,36
|224.995.138
|% -0,19
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6773
|8,6795
|% -0,08
|
|Euro
|10,2593
|10,2639
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9375
|11,9974
|% -0,11
|
|Frank
|9,3636
|9,4200
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3059
|2,3175
|% -0,13
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,25
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,64
|