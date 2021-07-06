***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri45.823,5 % 0,00966507Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00002543Bağımsız Denetim Ücreti3.487,2 % 0,00073552Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri146.370,41 % 0,03087238Fon Yönetim Ücreti2.359.904,6 % 0,49774999Hisse Senedi Komisyonu2.695,39 % 0,00056851Tahvil Bono Komisyonu356,1 % 0,00007511Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00017399Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.148,89 % 0,00551531TOPLAM GİDERLER2.585.731,56 % 0,54538131DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ474.114.440,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946681BIST