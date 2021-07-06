***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 09:29
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
375,94 % 0,01004768
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00322245
Bağımsız Denetim Ücreti
1.051,2 % 0,02809524
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
937,79 % 0,02506415
Fon Yönetim Ücreti
27.088,85 % 0,72399912
Hisse Senedi Komisyonu
358,97 % 0,00959413
Tahvil Bono Komisyonu
40,69 % 0,00108751
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.390,29 % 0,03715805
Vadeli Ters Repo Komisyonu
596,39 % 0,01593961
Borsa Para Piyasası Komisyonu
40,89 % 0,00109286
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,02204696
Türev Araçlar Komisyonu
390,03 % 0,01042427
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.362,61 % 0,14332557
TOPLAM GİDERLER
38.579,12 % 1,03109762
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.741.558,44 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946682
BIST
12:441.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.390
En Düşük
1.384
12:448,6778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0084
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:4410,2830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0085
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:44503,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,81
|Açılış
|: 503,76
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:44
|TUREX
|10,52
|18.978.890
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|10.155.182
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,97
|30.443.209
|% 7,40
|
|KRONT
|59,10
|20.462.020
|% 6,58
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,69
|34.246.341
|% -5,63
|
|DARDL
|15,01
|15.340.034
|% -3,97
|
|EDIP
|2,78
|19.699.273
|% -3,81
|
|PEKGY
|1,28
|146.845.071
|% -3,76
|
|GARAN
|8,76
|657.079.043
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,27
|330.047.174
|% 2,25
|
|AKBNK
|5,37
|304.885.467
|% 0,00
|
|THYAO
|13,86
|277.554.347
|% -0,14
|
|KRDMD
|6,99
|240.454.512
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,27
|330.047.174
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,28
|146.845.071
|% -3,76
|
|GARAN
|8,76
|657.079.043
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,37
|304.885.467
|% 0,00
|
|GWIND
|3,82
|202.629.084
|% 2,14
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6760
|8,6778
|% -0,10
|
|Euro
|10,2558
|10,2830
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9530
|12,0130
|% 0,02
|
|Frank
|9,3660
|9,4224
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3077
|2,3193
|% -0,06
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,12
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|-7,07
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|-3,42
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,71
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|0,04
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|1,00
|