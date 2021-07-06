***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri375,94 % 0,01004768Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00322245Bağımsız Denetim Ücreti1.051,2 % 0,02809524Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri937,79 % 0,02506415Fon Yönetim Ücreti27.088,85 % 0,72399912Hisse Senedi Komisyonu358,97 % 0,00959413Tahvil Bono Komisyonu40,69 % 0,00108751Gecelik Ters Repo Komisyonu1.390,29 % 0,03715805Vadeli Ters Repo Komisyonu596,39 % 0,01593961Borsa Para Piyasası Komisyonu40,89 % 0,00109286Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,02204696Türev Araçlar Komisyonu390,03 % 0,01042427Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.362,61 % 0,14332557TOPLAM GİDERLER38.579,12 % 1,03109762DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.741.558,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946682BIST