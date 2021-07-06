***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 09:29
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
231.078,42 % 0,01053595
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0000055
Bağımsız Denetim Ücreti
7.249,2 % 0,00033053
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
248.889,96 % 0,01134807
Fon Yönetim Ücreti
11.909.275,45 % 0,543
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
11.023,2 % 0,0005026
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.456.118,43 % 0,0663913
Vadeli Ters Repo Komisyonu
486.065,44 % 0,02216201
Borsa Para Piyasası Komisyonu
78.344,98 % 0,00357212
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00003761
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.957,76 % 0,00081878
TOPLAM GİDERLER
14.446.948,31 % 0,65870447
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.193.236.724,27 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946683
BIST
12:461.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.390
En Düşük
1.384
12:468,6768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0094
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:4610,2750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:46503,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,82
|Açılış
|: 503,76
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:45
|TUREX
|10,52
|18.985.570
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|10.155.182
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|7,00
|30.742.478
|% 7,86
|
|KRONT
|59,35
|22.353.503
|% 7,03
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,69
|34.313.280
|% -5,63
|
|PEKGY
|1,26
|147.464.744
|% -5,26
|
|DARDL
|15,04
|15.354.556
|% -3,77
|
|EDIP
|2,79
|19.870.383
|% -3,46
|
|GARAN
|8,76
|657.449.758
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,26
|331.270.665
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,38
|315.807.466
|% 0,19
|
|THYAO
|13,88
|282.543.529
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,99
|243.804.314
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,26
|331.270.665
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|147.464.744
|% -5,26
|
|GARAN
|8,76
|657.449.758
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,38
|315.807.466
|% 0,19
|
|GWIND
|3,82
|203.263.795
|% 2,14
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6763
|8,6791
|% -0,08
|
|Euro
|10,2666
|10,2727
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9458
|12,0057
|% -0,04
|
|Frank
|9,3601
|9,4165
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3067
|2,3182
|% -0,10
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|9,73
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.321
|3.404
|-4,71
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,27
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|75,60
|75,60
|1,07
|