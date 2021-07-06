***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri231.078,42 % 0,01053595Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000055Bağımsız Denetim Ücreti7.249,2 % 0,00033053Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri248.889,96 % 0,01134807Fon Yönetim Ücreti11.909.275,45 % 0,543Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11.023,2 % 0,0005026Gecelik Ters Repo Komisyonu1.456.118,43 % 0,0663913Vadeli Ters Repo Komisyonu486.065,44 % 0,02216201Borsa Para Piyasası Komisyonu78.344,98 % 0,00357212Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00003761Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.957,76 % 0,00081878TOPLAM GİDERLER14.446.948,31 % 0,65870447DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.193.236.724,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946683BIST