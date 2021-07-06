***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri124,17 % 0,00633139Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri908,07 % 0,04630224Bağımsız Denetim Ücreti2.101,2 % 0,1071396Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57,22 % 0,00291763Fon Yönetim Ücreti8.554,78 % 0,43620584Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu679,34 % 0,03463936Vadeli Ters Repo Komisyonu237,38 % 0,01210394Borsa Para Piyasası Komisyonu946,27 % 0,04825004Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.827,13 % 0,19514429Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.547,28 % 0,28285426TOPLAM GİDERLER22.982,84 % 1,1718886DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.961.179,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946684BIST