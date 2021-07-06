***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.437,99 % 0,0081139Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00040127Bağımsız Denetim Ücreti3.195,6 % 0,01063531Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.725,82 % 0,00574372Fon Yönetim Ücreti10.877,02 % 0,03619991Hisse Senedi Komisyonu215,19 % 0,00071618Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.337,89 % 0,00445264Vadeli Ters Repo Komisyonu412,23 % 0,00137195Borsa Para Piyasası Komisyonu1.432,52 % 0,00476758Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00274536Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.609,28 % 0,02199641TOPLAM GİDERLER29.189,01 % 0,09714421DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.047.090,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946685BIST