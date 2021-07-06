***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.833,07 % 0,0090423Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri908,07 % 0,00104825Bağımsız Denetim Ücreti3.252 % 0,00375403Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.496,83 % 0,00749978Fon Yönetim Ücreti783.974,14 % 0,90499999Hisse Senedi Komisyonu35.094,42 % 0,04051211Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00095224Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.816,67 % 0,00671462TOPLAM GİDERLER844.200,1 % 0,97452332DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.626.977,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946686BIST