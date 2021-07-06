***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 09:29
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
7.431,51 % 0,01062428
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00017237
Bağımsız Denetim Ücreti
3.208,8 % 0,00458738
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.387,49 % 0,0077021
Fon Yönetim Ücreti
348.168 % 0,49775001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
192,84 % 0,00027569
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
10.663,53 % 0,01524486
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.604,51 % 0,00801235
TOPLAM GİDERLER
380.777,25 % 0,54436904
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
69.948.365,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946687
BIST
12:461.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.390
En Düşük
1.384
12:468,6768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0094
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:4610,2750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:46503,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,82
|Açılış
|: 503,76
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:46
|TUREX
|10,52
|18.985.570
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|10.155.182
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|7,00
|30.742.478
|% 7,86
|
|KRONT
|59,35
|22.353.503
|% 7,03
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,69
|34.313.280
|% -5,63
|
|PEKGY
|1,26
|147.464.744
|% -5,26
|
|DARDL
|15,04
|15.354.556
|% -3,77
|
|EDIP
|2,79
|19.870.383
|% -3,46
|
|GARAN
|8,76
|657.449.758
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,26
|331.270.665
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,38
|315.807.466
|% 0,19
|
|THYAO
|13,88
|282.543.529
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,99
|243.804.314
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,26
|331.270.665
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|147.464.744
|% -5,26
|
|GARAN
|8,76
|657.449.758
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,38
|315.807.466
|% 0,19
|
|GWIND
|3,82
|203.263.795
|% 2,14
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6753
|8,6768
|% -0,11
|
|Euro
|10,2630
|10,2750
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9458
|12,0057
|% -0,04
|
|Frank
|9,3601
|9,4165
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3067
|2,3182
|% -0,10
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|9,73
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.321
|3.404
|-4,71
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,27
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|75,60
|75,60
|1,07
|