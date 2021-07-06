***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.431,51 % 0,01062428Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00017237Bağımsız Denetim Ücreti3.208,8 % 0,00458738Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.387,49 % 0,0077021Fon Yönetim Ücreti348.168 % 0,49775001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu192,84 % 0,00027569Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar10.663,53 % 0,01524486Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.604,51 % 0,00801235TOPLAM GİDERLER380.777,25 % 0,54436904DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ69.948.365,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946687BIST