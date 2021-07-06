***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.690,68 % 0,01018692Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00014133Bağımsız Denetim Ücreti3.553,2 % 0,00416494Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.087,3 % 0,01534049Fon Yönetim Ücreti634.645,48 % 0,74391003Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.937,82 % 0,00227145Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00096692Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.354,77 % 0,01096535TOPLAM GİDERLER672.214,72 % 0,78794743DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ85.312.128,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946688BIST