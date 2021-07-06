***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri64.383,56 % 0,01029082Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00001927Bağımsız Denetim Ücreti4.404 % 0,00070392Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri112.221,42 % 0,01793704Fon Yönetim Ücreti4.529.638,37 % 0,724Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12.673,68 % 0,00202571Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00013185Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.436,09 % 0,00198774TOPLAM GİDERLER4.736.702,59 % 0,75709635DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ625.640.659,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946689BIST