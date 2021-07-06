***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri69.893,7 % 0,01033832Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00001783Bağımsız Denetim Ücreti4.251,6 % 0,00062887Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri101.841,04 % 0,0150638Fon Yönetim Ücreti6.913.775,61 % 1,02264999Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.518,35 % 0,00096416Gecelik Ters Repo Komisyonu87.714,11 % 0,01297422Vadeli Ters Repo Komisyonu30.563,51 % 0,0045208Borsa Para Piyasası Komisyonu6.682,79 % 0,00098848Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00012201Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.702,2 % 0,00291425TOPLAM GİDERLER7.241.888,38 % 1,07118274DÖNEM İÇİ ORTALAMA FO1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946690BIST