***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 09:29
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
273.079,02 % 0,01077184
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000476
Bağımsız Denetim Ücreti
6.621,6 % 0,00026119
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
275.984,85 % 0,01088647
Fon Yönetim Ücreti
13.765.692,76 % 0,543
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9.450,59 % 0,00037279
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.560.419,25 % 0,06155213
Vadeli Ters Repo Komisyonu
513.636,84 % 0,02026086
Borsa Para Piyasası Komisyonu
247.961,52 % 0,00978106
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00003254
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.681,55 % 0,00073691
TOPLAM GİDERLER
16.672.473,45 % 0,65766055
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.535.118.366,32 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946691
BIST
12:121.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,96
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:128,6839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:1210,2725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:12503,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,64
|Açılış
|: 503,59
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:12
|TUREX
|10,52
|18.558.174
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.754.350
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,94
|25.304.584
|% 6,93
|
|LOGO
|37,08
|49.672.408
|% 6,55
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,67
|32.869.249
|% -6,04
|
|PEKGY
|1,26
|138.482.272
|% -5,26
|
|EDATA
|6,95
|137.783.490
|% -4,27
|
|DARDL
|15,09
|13.938.483
|% -3,45
|
|GARAN
|8,74
|618.412.599
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,25
|295.042.335
|% 1,35
|
|AKBNK
|5,35
|269.899.974
|% -0,37
|
|THYAO
|13,85
|267.315.122
|% -0,22
|
|EREGL
|17,92
|215.896.052
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,25
|295.042.335
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,26
|138.482.272
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|618.412.599
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,35
|269.899.974
|% -0,37
|
|GWIND
|3,82
|192.607.399
|% 2,14
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6807
|8,6839
|% -0,03
|
|Euro
|10,2661
|10,2725
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9335
|11,9934
|% -0,14
|
|Frank
|9,3705
|9,4270
|% 0,14
|
|Riyal
|2,3082
|2,3198
|% -0,03
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|7,50
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-7,66
|
|Yarım
|1.604
|1.645
|-3,70
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|0,86
|