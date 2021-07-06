***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri273.079,02 % 0,01077184Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000476Bağımsız Denetim Ücreti6.621,6 % 0,00026119Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri275.984,85 % 0,01088647Fon Yönetim Ücreti13.765.692,76 % 0,543Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9.450,59 % 0,00037279Gecelik Ters Repo Komisyonu1.560.419,25 % 0,06155213Vadeli Ters Repo Komisyonu513.636,84 % 0,02026086Borsa Para Piyasası Komisyonu247.961,52 % 0,00978106Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00003254Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.681,55 % 0,00073691TOPLAM GİDERLER16.672.473,45 % 0,65766055DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.535.118.366,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946691BIST