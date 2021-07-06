***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri44.907,81 % 0,01040246Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00002793Bağımsız Denetim Ücreti4.080 % 0,00094509Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri65.248,98 % 0,0151143Fon Yönetim Ücreti3.617.805,99 % 0,83803Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.219,33 % 0,00074573Gecelik Ters Repo Komisyonu40.455,4 % 0,0093711Vadeli Ters Repo Komisyonu15.580,43 % 0,00360906Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00019108Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.273,56 % 0,00446453TOPLAM GİDERLER3.811.516,97 % 0,88290129DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ431.703.637,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946692BIST