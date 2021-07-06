***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri66.189,08 % 0,00920952Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri751,11 % 0,00010451Bağımsız Denetim Ücreti2.212,8 % 0,00030789Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.582,37 % 0,00467264Fon Yönetim Ücreti890.953,76 % 0,1239669Hisse Senedi Komisyonu18.109,67 % 0,00251977Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.111,35 % 0,00071119Vadeli Ters Repo Komisyonu2.058,06 % 0,00028636Borsa Para Piyasası Komisyonu36.187,71 % 0,00503514Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00011478Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.915,66 % 0,00471901TOPLAM GİDERLER1.089.896,47 % 0,1516477DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ718.702.948,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946693BIST