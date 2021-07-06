***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 09:29
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
66.189,08 % 0,00920952
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
751,11 % 0,00010451
Bağımsız Denetim Ücreti
2.212,8 % 0,00030789
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.582,37 % 0,00467264
Fon Yönetim Ücreti
890.953,76 % 0,1239669
Hisse Senedi Komisyonu
18.109,67 % 0,00251977
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.111,35 % 0,00071119
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.058,06 % 0,00028636
Borsa Para Piyasası Komisyonu
36.187,71 % 0,00503514
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00011478
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
33.915,66 % 0,00471901
TOPLAM GİDERLER
1.089.896,47 % 0,1516477
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
718.702.948,51 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946693
BIST
12:041.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:048,6814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:0410,2715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0030
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:04503,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,85
|Açılış
|: 503,92
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:04
|TUREX
|10,52
|18.429.420
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.730.713
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|PSDTC
|26,82
|21.084.651
|% 6,94
|
|PSDTC
|26,82
|21.084.651
|% 6,94
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,65
|32.584.288
|% -6,44
|
|PEKGY
|1,26
|137.694.599
|% -5,26
|
|DARDL
|14,92
|13.354.658
|% -4,54
|
|EDATA
|6,97
|136.843.781
|% -3,99
|
|GARAN
|8,73
|605.940.954
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,25
|294.213.996
|% 1,35
|
|THYAO
|13,84
|264.818.130
|% -0,29
|
|AKBNK
|5,34
|264.287.280
|% -0,56
|
|EREGL
|17,90
|213.307.952
|% -0,67
|
|YKBNK
|2,25
|294.213.996
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,26
|137.694.599
|% -5,26
|
|GARAN
|8,73
|605.940.954
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,34
|264.287.280
|% -0,56
|
|GWIND
|3,81
|191.437.509
|% 1,87
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6789
|8,6814
|% -0,06
|
|Euro
|10,2556
|10,2715
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9335
|11,9934
|% -0,14
|
|Frank
|9,3705
|9,4270
|% 0,14
|
|Riyal
|2,3082
|2,3198
|% -0,03
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|7,39
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-7,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-7,85
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-3,79
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|0,55
|
Seans Raporu
12:04
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12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 13 artarak (% 0.28 ) 1, 492
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12:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, PEKGY
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12:15XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 3, 776.00 milyon TL de
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12:15SELVA
Yüzde 8.01 oranında artışla 7.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 388, 506 adet işlem
-
12:13LOGO
Yüzde 5.29 oranında artışla 36.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 199, 155 adet işlem