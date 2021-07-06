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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2021 09:29



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
33.196,77 % 0,00854915
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
751,11 % 0,00019343
Bağımsız Denetim Ücreti
2.212,8 % 0,00056986
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.795,34 % 0,00458283
Fon Yönetim Ücreti
481.369,6 % 0,1239669
Hisse Senedi Komisyonu
7.172,27 % 0,00184707
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.865 % 0,00048029
Vadeli Ters Repo Komisyonu
760,55 % 0,00019586
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.807,16 % 0,00201057
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00021244
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
33.420,74 % 0,00860683
TOPLAM GİDERLER
587.176,24 % 0,15121524
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
388.304.930,91 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946694


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TKURU 258,90 2.135.666 % 8,28  
SELVA 6,97 30.443.209 % 7,40  
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Altın Gr. 504 504 1,81  
Cumhuriyet 3.332 3.382 -8,00  
Tam 3.321 3.404 -4,71  
Yarım 1.605 1.647 -2,27  
Çeyrek 805 823 -1,14  
Gümüş.Ons 26,37 26,41 0,24  
Gümüş Gr. 7,35 7,36 0,05  
B. Petrol 75,60 75,60 1,07  
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