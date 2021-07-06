***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri33.196,77 % 0,00854915Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri751,11 % 0,00019343Bağımsız Denetim Ücreti2.212,8 % 0,00056986Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.795,34 % 0,00458283Fon Yönetim Ücreti481.369,6 % 0,1239669Hisse Senedi Komisyonu7.172,27 % 0,00184707Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.865 % 0,00048029Vadeli Ters Repo Komisyonu760,55 % 0,00019586Borsa Para Piyasası Komisyonu7.807,16 % 0,00201057Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00021244Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.420,74 % 0,00860683TOPLAM GİDERLER587.176,24 % 0,15121524DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ388.304.930,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946694BIST