***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 09:29
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.349,39 % 0,00798357
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
751,11 % 0,00444389
Bağımsız Denetim Ücreti
2.101,2 % 0,0124316
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.064,22 % 0,00629638
Fon Yönetim Ücreti
20.953,04 % 0,12396715
Hisse Senedi Komisyonu
3.817,8 % 0,02258774
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
113,25 % 0,00067004
Vadeli Ters Repo Komisyonu
48,32 % 0,00028588
Borsa Para Piyasası Komisyonu
325,61 % 0,00192645
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00488046
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.689,42 % 0,19340459
TOPLAM GİDERLER
64.038,26 % 0,37887773
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.902.091,2 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946695
BIST
11:391.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
11:398,6827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0035
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
11:3910,2717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2965
En Düşük
10,2291
11:39503,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,51
|Açılış
|: 503,46
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler11:39
|TUREX
|10,52
|18.024.558
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.508.521
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,99
|22.263.814
|% 7,70
|
|RODRG
|17,65
|2.440.995
|% 7,16
|
|PEKGY
|1,20
|101.643.167
|% -9,77
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,72
|28.203.939
|% -5,03
|
|DARDL
|14,89
|12.848.482
|% -4,73
|
|ERBOS
|136,60
|35.076.977
|% -3,60
|
|GARAN
|8,71
|492.792.761
|% 1,16
|
|THYAO
|13,85
|237.315.749
|% -0,22
|
|AKBNK
|5,35
|234.768.939
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,24
|199.731.254
|% 0,90
|
|EREGL
|17,87
|195.708.314
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,24
|199.731.254
|% 0,90
|
|PEKGY
|1,20
|101.643.167
|% -9,77
|
|GARAN
|8,71
|492.792.761
|% 1,16
|
|GWIND
|3,82
|175.910.505
|% 2,14
|
|AKBNK
|5,35
|234.768.939
|% -0,37
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6804
|8,6827
|% -0,04
|
|Euro
|10,2659
|10,2717
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9380
|11,9979
|% -0,10
|
|Frank
|9,3639
|9,4203
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3061
|2,3176
|% -0,13
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|8,34
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|0,55
|