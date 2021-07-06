***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.349,39 % 0,00798357Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri751,11 % 0,00444389Bağımsız Denetim Ücreti2.101,2 % 0,0124316Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.064,22 % 0,00629638Fon Yönetim Ücreti20.953,04 % 0,12396715Hisse Senedi Komisyonu3.817,8 % 0,02258774Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu113,25 % 0,00067004Vadeli Ters Repo Komisyonu48,32 % 0,00028588Borsa Para Piyasası Komisyonu325,61 % 0,00192645Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00488046Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.689,42 % 0,19340459TOPLAM GİDERLER64.038,26 % 0,37887773DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.902.091,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946695BIST