***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri357.943,93 % 0,01038873Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri908,07 % 0,00002636Bağımsız Denetim Ücreti5.890,8 % 0,00017097Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri139.041,72 % 0,00403545Fon Yönetim Ücreti1.708.575,94 % 0,04958857Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2,99 % 0,00000009Vadeli Ters Repo Komisyonu1,17 % 0,00000003Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00002394Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.139,26 % 0,00058451TOPLAM GİDERLER2.233.328,78 % 0,06481865DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.445.503.574,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946696BIST