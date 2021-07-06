***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri31.553 % 0,01073411Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00004102Bağımsız Denetim Ücreti3.895,2 % 0,00132512Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.943,21 % 0,01699032Fon Yönetim Ücreti2.128.204,44 % 0,724Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.314,09 % 0,00214801Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00028063Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.609,6 % 0,0039495TOPLAM GİDERLER2.232.465,01 % 0,7594687DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ293.950.889,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946697BIST