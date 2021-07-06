***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri284.437,73 % 0,01053571Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.920,8 % 0,00033043Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri317.325,76 % 0,0117539Fon Yönetim Ücreti14.659.633,57 % 0,543Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu18.389,74 % 0,00068116Gecelik Ters Repo Komisyonu1.660.137,93 % 0,06149232Vadeli Ters Repo Komisyonu550.332,5 % 0,02038459Borsa Para Piyasası Komisyonu127.804,91 % 0,00473396Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00003055Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.152,26 % 0,00063533TOPLAM GİDERLER17.644.960,1 % 0,65357795DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.699.748.357,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946698BIST