***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri61.663,87 % 0,00940714Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri908,07 % 0,00013853Bağımsız Denetim Ücreti3.825,6 % 0,00058361Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.773,7 % 0,00683046Fon Yönetim Ücreti325.053,41 % 0,04958856Hisse Senedi Komisyonu6,84 % 0,00000104Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu177.166,31 % 0,02702763Vadeli Ters Repo Komisyonu159.442,43 % 0,02432376Borsa Para Piyasası Komisyonu35,04 % 0,00000535Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00012584Türev Araçlar Komisyonu50.001,37 % 0,00762796Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.126,67 % 0,00123977TOPLAM GİDERLER831.828,21 % 0,12689965DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ655.500.779,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946699BIST