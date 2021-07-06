***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri163.106,28 % 0,011281Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri750,57 % 0,00005191Bağımsız Denetim Ücreti2.212,8 % 0,00015304Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri705.702,14 % 0,04880881Fon Yönetim Ücreti1.792.375,32 % 0,1239669Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00005705Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.588,06 % 0,00176976TOPLAM GİDERLER2.690.560,07 % 0,18608848DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.445.849.902,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946700BIST