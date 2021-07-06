***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri165,71 % 0,01021457Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri908,07 % 0,05597457Bağımsız Denetim Ücreti1.051,2 % 0,06479729Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri312,98 % 0,01929248Fon Yönetim Ücreti11.260,9 % 0,69413601Hisse Senedi Komisyonu519,01 % 0,03199243Tahvil Bono Komisyonu24,69 % 0,00152192Gecelik Ters Repo Komisyonu218,11 % 0,01344457Vadeli Ters Repo Komisyonu101,96 % 0,00628494Borsa Para Piyasası Komisyonu674,71 % 0,04158997Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,05084787Türev Araçlar Komisyonu2.568,05 % 0,15829783Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.713,24 % 0,29053003TOPLAM GİDERLER23.343,53 % 1,43892449DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.622.290,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946701BIST