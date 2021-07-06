***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 09:29
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
902,45 % 0,01212738
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
908,07 % 0,0122029
Bağımsız Denetim Ücreti
3.205,2 % 0,04307239
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
849,81 % 0,01141999
Fon Yönetim Ücreti
51.653,51 % 0,69413465
Hisse Senedi Komisyonu
442,81 % 0,00595061
Tahvil Bono Komisyonu
69,83 % 0,0009384
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.175,3 % 0,05610888
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.403,94 % 0,01886655
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.388,19 % 0,01865489
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,01108524
Türev Araçlar Komisyonu
2.631,54 % 0,03536339
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.900,03 % 0,07928629
TOPLAM GİDERLER
74.355,58 % 0,99921156
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.441.425,08 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946702
BIST
12:081.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,84
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:088,6835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:0810,2699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0046
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:08503,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,86
|Açılış
|: 503,81
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:08
|TUREX
|10,52
|18.519.629
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.742.167
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,95
|25.140.431
|% 7,09
|
|PSDTC
|26,78
|21.267.196
|% 6,78
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,66
|32.749.165
|% -6,24
|
|PEKGY
|1,26
|137.890.736
|% -5,26
|
|EDATA
|6,95
|137.370.363
|% -4,27
|
|DARDL
|14,98
|13.533.203
|% -4,16
|
|GARAN
|8,74
|607.323.346
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,25
|294.864.744
|% 1,35
|
|AKBNK
|5,34
|266.785.117
|% -0,56
|
|THYAO
|13,85
|265.426.602
|% -0,22
|
|EREGL
|17,91
|214.648.445
|% -0,61
|
|YKBNK
|2,25
|294.864.744
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,26
|137.890.736
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|607.323.346
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,34
|266.785.117
|% -0,56
|
|GWIND
|3,81
|191.998.901
|% 1,87
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6797
|8,6835
|% -0,03
|
|Euro
|10,2653
|10,2699
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9429
|12,0028
|% -0,06
|
|Frank
|9,3743
|9,4308
|% 0,18
|
|Riyal
|2,3093
|2,3209
|% 0,01
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,67
|
|Altın Gr.
|503
|504
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-7,66
|
|Yarım
|1.604
|1.645
|-3,70
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|0,04
|
|B. Petrol
|75,43
|75,43
|0,90
|