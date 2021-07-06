***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri902,45 % 0,01212738Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri908,07 % 0,0122029Bağımsız Denetim Ücreti3.205,2 % 0,04307239Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri849,81 % 0,01141999Fon Yönetim Ücreti51.653,51 % 0,69413465Hisse Senedi Komisyonu442,81 % 0,00595061Tahvil Bono Komisyonu69,83 % 0,0009384Gecelik Ters Repo Komisyonu4.175,3 % 0,05610888Vadeli Ters Repo Komisyonu1.403,94 % 0,01886655Borsa Para Piyasası Komisyonu1.388,19 % 0,01865489Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,01108524Türev Araçlar Komisyonu2.631,54 % 0,03536339Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.900,03 % 0,07928629TOPLAM GİDERLER74.355,58 % 0,99921156DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.441.425,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946702BIST