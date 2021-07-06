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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2021 09:29



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
902,45 % 0,01212738
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
908,07 % 0,0122029
Bağımsız Denetim Ücreti
3.205,2 % 0,04307239
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
849,81 % 0,01141999
Fon Yönetim Ücreti
51.653,51 % 0,69413465
Hisse Senedi Komisyonu
442,81 % 0,00595061
Tahvil Bono Komisyonu
69,83 % 0,0009384
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.175,3 % 0,05610888
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.403,94 % 0,01886655
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.388,19 % 0,01865489
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,01108524
Türev Araçlar Komisyonu
2.631,54 % 0,03536339
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.900,03 % 0,07928629
TOPLAM GİDERLER
74.355,58 % 0,99921156
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.441.425,08 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946702


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AGYO 2,29 9.742.167 % 9,57  
TKURU 258,90 2.135.666 % 8,28  
SELVA 6,95 25.140.431 % 7,09  
PSDTC 26,78 21.267.196 % 6,78  
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Altın Gr. 503 504 1,61  
Cumhuriyet 3.332 3.382 -8,00  
Tam 3.318 3.401 -7,66  
Yarım 1.604 1.645 -3,70  
Çeyrek 804 823 -1,85  
Gümüş.Ons 26,32 26,36 0,18  
Gümüş Gr. 7,34 7,36 0,04  
B. Petrol 75,43 75,43 0,90  
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