***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.141,91 % 0,00879866Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri750,57 % 0,00107524Bağımsız Denetim Ücreti2.101,2 % 0,0030101Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.340,21 % 0,00478505Fon Yönetim Ücreti86.535,15 % 0,12396688Hisse Senedi Komisyonu4.212,88 % 0,00603521Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu777,7 % 0,0011141Vadeli Ters Repo Komisyonu300,55 % 0,00043056Borsa Para Piyasası Komisyonu8.372,26 % 0,01199377Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00118172Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.512,43 % 0,00503177TOPLAM GİDERLER116.869,76 % 0,16742306DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ69.805.055,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946703BIST