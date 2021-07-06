***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.751,18 % 0,01103862Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri750,57 % 0,00094676Bağımsız Denetim Ücreti2.101,2 % 0,00265042Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.338,87 % 0,00547299Fon Yönetim Ücreti98.278,31 % 0,12396691Hisse Senedi Komisyonu9.872,8 % 0,01245341Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.045,92 % 0,00131931Vadeli Ters Repo Komisyonu455,49 % 0,00057455Borsa Para Piyasası Komisyonu973,25 % 0,00122764Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00104052Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.805,51 % 0,00480022TOPLAM GİDERLER131.198 % 0,16549135DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ79.277.857,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946704BIST