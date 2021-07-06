***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.493,46 % 0,00903775Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri750,57 % 0,00150963Bağımsız Denetim Ücreti2.101,2 % 0,00422617Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.583,86 % 0,00519695Fon Yönetim Ücreti61.634,81 % 0,1239668Hisse Senedi Komisyonu5.333,6 % 0,01072753Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu700,82 % 0,00140957Vadeli Ters Repo Komisyonu274,94 % 0,00055299Borsa Para Piyasası Komisyonu3.685,66 % 0,00741301Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00165913Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.497,24 % 0,00703404TOPLAM GİDERLER85.881,06 % 0,17273356DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.718.804,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946705BIST