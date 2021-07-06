***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 09:29
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
769,26 % 0,00782548
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00122653
Bağımsız Denetim Ücreti
5.320,11 % 0,05412009
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
714,47 % 0,00726812
Fon Yönetim Ücreti
12.186,2 % 0,12396703
Hisse Senedi Komisyonu
1.243,83 % 0,01265316
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00839149
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.795,89 % 0,30310582
TOPLAM GİDERLER
50.975,23 % 0,51855772
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.830.194,09 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946706
BIST
11:401.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,24
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
11:408,6819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
11:4010,2720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0025
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2965
En Düşük
10,2291
11:40503,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,51
|Açılış
|: 503,46
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler11:40
|TUREX
|10,52
|18.041.053
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.509.462
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,99
|22.287.014
|% 7,70
|
|RODRG
|17,63
|2.449.084
|% 7,04
|
|PEKGY
|1,20
|109.026.721
|% -9,77
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|EUKYO
|7,50
|9.520.551
|% -5,30
|
|DARDL
|14,85
|12.911.532
|% -4,99
|
|SNGYO
|4,73
|28.313.630
|% -4,83
|
|GARAN
|8,71
|496.297.688
|% 1,16
|
|THYAO
|13,86
|237.832.195
|% -0,14
|
|AKBNK
|5,35
|235.313.781
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,24
|203.229.854
|% 0,90
|
|EREGL
|17,86
|195.949.828
|% -0,89
|
|YKBNK
|2,24
|203.229.854
|% 0,90
|
|PEKGY
|1,20
|109.026.721
|% -9,77
|
|GARAN
|8,71
|496.297.688
|% 1,16
|
|GWIND
|3,83
|176.427.413
|% 2,41
|
|AKBNK
|5,35
|235.313.781
|% -0,37
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6796
|8,6819
|% -0,05
|
|Euro
|10,2535
|10,2720
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9288
|11,9886
|% -0,18
|
|Frank
|9,3544
|9,4108
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3061
|2,3177
|% -0,13
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,25
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,64
|