***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri769,26 % 0,00782548Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00122653Bağımsız Denetim Ücreti5.320,11 % 0,05412009Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri714,47 % 0,00726812Fon Yönetim Ücreti12.186,2 % 0,12396703Hisse Senedi Komisyonu1.243,83 % 0,01265316Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00839149Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.795,89 % 0,30310582TOPLAM GİDERLER50.975,23 % 0,51855772DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.830.194,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946706BIST