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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2021 09:29



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
769,26 % 0,00782548
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00122653
Bağımsız Denetim Ücreti
5.320,11 % 0,05412009
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
714,47 % 0,00726812
Fon Yönetim Ücreti
12.186,2 % 0,12396703
Hisse Senedi Komisyonu
1.243,83 % 0,01265316
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00839149
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.795,89 % 0,30310582
TOPLAM GİDERLER
50.975,23 % 0,51855772
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.830.194,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946706


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Tam 3.323 3.409 37,66  
Yarım 1.606 1.649 18,21  
Çeyrek 806 825 9,11  
Gümüş.Ons 26,32 26,35 0,18  
Gümüş Gr. 7,35 7,36 0,05  
B. Petrol 75,17 75,17 0,64  
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