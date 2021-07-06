***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri721,36 % 0,00752007Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00125692Bağımsız Denetim Ücreti5.320,11 % 0,05546134Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri683,07 % 0,0071209Fon Yönetim Ücreti11.891,42 % 0,12396624Hisse Senedi Komisyonu1.736,28 % 0,01810045Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00859946Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.384,89 % 0,36888209TOPLAM GİDERLER56.682,6 % 0,59090747DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.592.466,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946707BIST