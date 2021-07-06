***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri9.936,07 % 0,01273142Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri908,07 % 0,00116354Bağımsız Denetim Ücreti2.101,2 % 0,00269234Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.757,78 % 0,01634697Fon Yönetim Ücreti565.036,2 % 0,72399998Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.457,37 % 0,00571138Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00105697Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.400,96 % 0,01076443TOPLAM GİDERLER604.422,55 % 0,77446704DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ78.043.676,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946708BIST