***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri52.182,66 % 0,01032723Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri787,5 % 0,00015585Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.129,66 % 0,001411Fon Yönetim Ücreti87.213,89 % 0,01726011Hisse Senedi Komisyonu28.037,75 % 0,00554882Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar128,2 % 0,00002537Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.271,18 % 0,00084529TOPLAM GİDERLER179.750,84 % 0,03557368DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ505.291.723,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946709BIST