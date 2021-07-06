***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 09:29
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
52.182,66 % 0,01032723
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
787,5 % 0,00015585
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.129,66 % 0,001411
Fon Yönetim Ücreti
87.213,89 % 0,01726011
Hisse Senedi Komisyonu
28.037,75 % 0,00554882
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
128,2 % 0,00002537
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.271,18 % 0,00084529
TOPLAM GİDERLER
179.750,84 % 0,03557368
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
505.291.723,63 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946709
BIST
12:471.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,16
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.390
En Düşük
1.384
12:478,6753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0109
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:4710,2698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0047
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:47503,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,74
|Açılış
|: 503,69
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:47
|TUREX
|10,52
|18.978.890
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|10.155.182
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,97
|30.443.209
|% 7,40
|
|KRONT
|59,10
|20.462.020
|% 6,58
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,69
|34.246.341
|% -5,63
|
|DARDL
|15,01
|15.340.034
|% -3,97
|
|EDIP
|2,78
|19.699.273
|% -3,81
|
|PEKGY
|1,28
|146.845.071
|% -3,76
|
|GARAN
|8,76
|657.079.043
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,27
|330.047.174
|% 2,25
|
|AKBNK
|5,37
|304.885.467
|% 0,00
|
|THYAO
|13,86
|277.554.347
|% -0,14
|
|KRDMD
|6,99
|240.454.512
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,27
|330.047.174
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,28
|146.845.071
|% -3,76
|
|GARAN
|8,76
|657.079.043
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,37
|304.885.467
|% 0,00
|
|GWIND
|3,82
|202.629.084
|% 2,14
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6743
|8,6753
|% -0,13
|
|Euro
|10,2653
|10,2698
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9476
|12,0075
|% -0,02
|
|Frank
|9,3629
|9,4193
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3068
|2,3184
|% -0,09
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|9,73
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.321
|3.404
|-4,71
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,27
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|75,60
|75,60
|1,07
|