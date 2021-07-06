***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.508,67 % 0,00500684Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri787,5 % 0,0015717Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri103,16 % 0,00020589Fon Yönetim Ücreti1.097,9 % 0,0021912Hisse Senedi Komisyonu184,17 % 0,00036757Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.513,44 % 0,00501636Vadeli Ters Repo Komisyonu711,12 % 0,00141926Borsa Para Piyasası Komisyonu1.434,9 % 0,00286379Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER9.340,86 % 0,01864262DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.104.862,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946710BIST