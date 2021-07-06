***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 09:29
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.508,67 % 0,00500684
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
787,5 % 0,0015717
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
103,16 % 0,00020589
Fon Yönetim Ücreti
1.097,9 % 0,0021912
Hisse Senedi Komisyonu
184,17 % 0,00036757
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.513,44 % 0,00501636
Vadeli Ters Repo Komisyonu
711,12 % 0,00141926
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.434,9 % 0,00286379
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
9.340,86 % 0,01864262
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
50.104.862,23 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946710
BIST
11:541.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
11:548,6835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
11:5410,2784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0039
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
11:54503,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,73
|Açılış
|: 503,68
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler11:54
|TUREX
|10,52
|18.353.339
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.695.966
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|7,02
|23.045.892
|% 8,17
|
|IZFAS
|5,68
|3.180.079
|% 7,17
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|PEKGY
|1,26
|133.278.951
|% -5,26
|
|SNGYO
|4,71
|28.988.028
|% -5,23
|
|DARDL
|14,90
|13.217.323
|% -4,67
|
|EDATA
|6,96
|132.888.046
|% -4,13
|
|GARAN
|8,73
|593.926.399
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,25
|284.467.475
|% 1,35
|
|AKBNK
|5,35
|259.396.717
|% -0,37
|
|THYAO
|13,84
|256.183.461
|% -0,29
|
|EREGL
|17,88
|207.095.705
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,25
|284.467.475
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,26
|133.278.951
|% -5,26
|
|GARAN
|8,73
|593.926.399
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,35
|259.396.717
|% -0,37
|
|GWIND
|3,84
|187.600.141
|% 2,67
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6810
|8,6835
|% -0,03
|
|Euro
|10,2705
|10,2784
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9351
|11,9949
|% -0,13
|
|Frank
|9,3620
|9,4184
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3079
|2,3194
|% -0,05
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|7,39
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-7,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-7,85
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-3,79
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|0,55
|