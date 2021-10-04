***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2021 15:26
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
12:411.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
12:418,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0116
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
12:4110,2848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0091
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
12:41500,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,11
|Açılış
|: 500,60
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler12:41
|OYYAT
|30,64
|52.160.411
|% 9,98
|
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.082.249
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|16.770.421
|% 9,92
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|KARYE
|14,98
|58.160.404
|% -9,21
|
|MARTI
|1,56
|11.227.490
|% -7,14
|
|HURGZ
|2,33
|24.421.779
|% -6,80
|
|FORMT
|1,35
|38.465.710
|% -5,59
|
|YUNSA
|15,96
|8.060.869
|% -5,39
|
|MAREN
|10,39
|683.737.184
|% 3,38
|
|GARAN
|9,29
|587.951.801
|% 0,76
|
|THYAO
|14,06
|517.631.027
|% 1,37
|
|TUPRS
|117,10
|408.457.903
|% 0,95
|
|SISE
|8,19
|261.844.584
|% 0,61
|
|SKBNK
|1,00
|106.922.245
|% 2,04
|
|YKBNK
|2,38
|186.477.213
|% 0,00
|
|MAREN
|10,39
|683.737.184
|% 3,38
|
|GARAN
|9,29
|587.951.801
|% 0,76
|
|ALBRK
|1,81
|82.899.501
|% 9,70
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8566
|8,8588
|% 0,13
|
|Euro
|10,2780
|10,2848
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,0274
|12,0877
|% 0,13
|
|Frank
|9,5200
|9,5773
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3548
|2,3666
|% 0,06
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-11,65
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|5,00
|
|Tam
|3.298
|3.381
|6,17
|
|Yarım
|1.594
|1.635
|2,98
|
|Çeyrek
|799
|818
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|0,30
|