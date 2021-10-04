***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri53.760,13 % 0,01384565Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri751,11 % 0,00019344Bağımsız Denetim Ücreti4.842,99 % 0,00124729Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.649,42 % 0,00660588Fon Yönetim Ücreti726.000,08 % 0,18697771Hisse Senedi Komisyonu13.433,8 % 0,00345981Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.718,71 % 0,00070019Vadeli Ters Repo Komisyonu1.158,62 % 0,0002984Borsa Para Piyasası Komisyonu19.771,7 % 0,0050921Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,0002877Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.675,78 % 0,00996075TOPLAM GİDERLER887.879,44 % 0,22866893DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ388.281.620,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966413BIST