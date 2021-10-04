***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2021 15:26
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
53.760,13 % 0,01384565
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
751,11 % 0,00019344
Bağımsız Denetim Ücreti
4.842,99 % 0,00124729
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.649,42 % 0,00660588
Fon Yönetim Ücreti
726.000,08 % 0,18697771
Hisse Senedi Komisyonu
13.433,8 % 0,00345981
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.718,71 % 0,00070019
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.158,62 % 0,0002984
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19.771,7 % 0,0050921
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,0002877
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
38.675,78 % 0,00996075
TOPLAM GİDERLER
887.879,44 % 0,22866893
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
388.281.620,82 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966413
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
18:058,8831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0359
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8927
En Düşük
8,8413
18:0510,3131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0192
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3330
En Düşük
10,2548
18:05502,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,39
|Açılış
|: 502,32
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|20,90
|943.322
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|52.049.333
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.759.142
|% 9,92
|
|BALAT
|9,07
|869.795
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|96.047.224
|% 9,70
|
|BIOEN
|24,30
|172.703.064
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|39.055.691
|% -10,00
|
|KARYE
|14,90
|109.315.789
|% -9,70
|
|MARTI
|1,52
|19.210.939
|% -9,52
|
|BSOKE
|2,64
|46.745.762
|% -8,97
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|TUPRS
|120,90
|1.256.633.740
|% 4,22
|
|THYAO
|14,04
|1.179.952.292
|% 1,23
|
|SISE
|8,10
|559.165.846
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,00
|195.868.893
|% 2,04
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|YKBNK
|2,37
|318.314.237
|% -0,42
|
|ODAS
|1,44
|141.944.054
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8770
|8,8831
|% 0,41
|
|Euro
|10,3068
|10,3131
|% 0,19
|
|Sterlin
|12,0727
|12,1332
|% 0,51
|
|Frank
|9,5325
|9,5900
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3602
|2,3720
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-9,95
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|1,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58MAREN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 057, 246 adet işlem
-
17:57GWIND
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 718, 898 adet işlem
-
17:56EMKEL
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 586, 440 adet işlem
-
17:55FORMT
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 809, 611 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 97 kaybederek (% -0.08 ) 1, 220