***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri71.999,51 % 0,01542323Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00002583Bağımsız Denetim Ücreti7.208 % 0,00154405Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri97.057,99 % 0,02079108Fon Yönetim Ücreti5.900.624,26 % 1,26399Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.652,64 % 0,00142508Gecelik Ters Repo Komisyonu65.430,08 % 0,01401597Vadeli Ters Repo Komisyonu26.291,37 % 0,00563195Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,0002393Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.102,24 % 0,00623408TOPLAM GİDERLER6.205.603,76 % 1,32932056DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ466.825.231,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966411BIST