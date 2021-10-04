***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2021 15:26
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.293,31 % 0,01384888
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
751,11 % 0,00453581
Bağımsız Denetim Ücreti
4.264,77 % 0,02575416
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.512,63 % 0,00913449
Fon Yönetim Ücreti
30.962,66 % 0,18697778
Hisse Senedi Komisyonu
5.379,22 % 0,03248412
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
135,15 % 0,00081615
Vadeli Ters Repo Komisyonu
57,87 % 0,00034947
Borsa Para Piyasası Komisyonu
754,24 % 0,00455472
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00674596
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
37.824,94 % 0,22841782
TOPLAM GİDERLER
85.053 % 0,51361934
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.559.539,86 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966414
BIST
16:451.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,61
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
16:458,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0182
|Açılış
|: 8,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
16:4510,2813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0126
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2548
16:45499,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -4,14
|Açılış
|: 500,15
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,94
BIST En Aktif Hisseler16:45
|PKENT
|3.178,10
|7.147.338
|% 9,97
|
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.808.027
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.641.859
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|95.641.196
|% 9,70
|
|BIOEN
|24,30
|172.196.118
|% -10,00
|
|BSOKE
|2,61
|35.685.482
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|38.046.643
|% -10,00
|
|SEYKM
|19,64
|19.159.255
|% -9,99
|
|MARTI
|1,52
|18.726.755
|% -9,52
|
|GARAN
|9,23
|1.085.088.712
|% 0,11
|
|MAREN
|10,25
|1.028.580.650
|% 1,99
|
|TUPRS
|119,50
|995.795.989
|% 3,02
|
|THYAO
|14,04
|949.522.622
|% 1,23
|
|SISE
|8,13
|413.142.859
|% -0,12
|
|SKBNK
|1,00
|186.128.271
|% 2,04
|
|GARAN
|9,23
|1.085.088.712
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,36
|244.286.476
|% -0,84
|
|MAREN
|10,25
|1.028.580.650
|% 1,99
|
|THYAO
|14,04
|949.522.622
|% 1,23
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8610
|8,8654
|% 0,21
|
|Euro
|10,2777
|10,2813
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,0163
|12,0765
|% 0,04
|
|Frank
|9,5114
|9,5687
|% -0,27
|
|Riyal
|2,3557
|2,3675
|% 0,09
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-14,13
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-4,21
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.363
|8,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,48
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-0,71
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,35
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|1,16
|
Seans Raporu
16:45
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