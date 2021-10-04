***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.293,31 % 0,01384888Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri751,11 % 0,00453581Bağımsız Denetim Ücreti4.264,77 % 0,02575416Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.512,63 % 0,00913449Fon Yönetim Ücreti30.962,66 % 0,18697778Hisse Senedi Komisyonu5.379,22 % 0,03248412Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu135,15 % 0,00081615Vadeli Ters Repo Komisyonu57,87 % 0,00034947Borsa Para Piyasası Komisyonu754,24 % 0,00455472Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00674596Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.824,94 % 0,22841782TOPLAM GİDERLER85.053 % 0,51361934DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.559.539,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966414BIST