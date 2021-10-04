***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri553.123,84 % 0,01548277Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri908,07 % 0,00002542Bağımsız Denetim Ücreti11.094,3 % 0,00031055Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri192.564,42 % 0,00539017Fon Yönetim Ücreti2.512.881,06 % 0,07033933Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu17,01 % 0,00000048Vadeli Ters Repo Komisyonu17,69 % 0,0000005Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00003127Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.347,05 % 0,00073749TOPLAM GİDERLER3.298.070,54 % 0,09231797DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.572.511.929,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966415BIST